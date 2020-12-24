Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)

29 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Мандарины считаются традиционным атрибутом новогоднего стола. Характерный запах, яркий цвет и сочный вкус этих цитрусовых помогают создать праздничное настроение. Но мандарины – это не только полезный и вкусный десерт, а и замечательный компонент для любых блюд. Почему на Новый год едят мандарины? Какие сюрпризы могут ждать нас при покупке любимых цитрусовых? Как выбрать сладкие и сочные плоды к праздничному столу? Что можно сделать с мандариновыми корочками? И как удивить гостей мандариновым обедом? Звездный эксперт ток-шоу – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы от 30.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.