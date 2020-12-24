Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)

24 декабря 2020 02:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)
пресс-служба

29 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Мандарины считаются традиционным атрибутом новогоднего стола. Характерный запах, яркий цвет и сочный вкус этих цитрусовых помогают создать праздничное настроение. Но мандарины – это не только полезный и вкусный десерт, а и замечательный компонент для любых блюд. Почему на Новый год едят мандарины? Какие сюрпризы могут ждать нас при покупке любимых цитрусовых? Как выбрать сладкие и сочные плоды к праздничному столу? Что можно сделать с мандариновыми корочками? И как удивить гостей мандариновым обедом? Звездный эксперт ток-шоу – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы от 30.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Новости

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского
Киноперсона

ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария КошарскогоЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK