Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)

24 декабря 2020 03:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

30 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ради него в студии «Полезной программы» соберутся самые яркие звезды шоу-бизнеса. На радость зрителям, они расскажут о том, как правильно, вкусно и красиво встретить Новый 2021 год. Вы узнаете от экспертов ток-шоу: какими блюдами и напитками задобрить Белого Металлического Быка; чем побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры; какие коктейли готовить, чтобы на следующий день не болела голова; как сохранить продукты, оставшиеся после застолья, и что из них приготовить на следующий день – 1 января! И, конечно же, зрителей ждет много звездных советов, шуток, песен, поздравлений и хорошего настроения. В новогоднем выпуске «Полезной программы» участвуют Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Ирина Федишин, Владимир Гришко, Оксана Пекун, Андрей Доманский, Виктория Зубрейчук, а также шеф-повар Алик Мкртчан и диетолог Ольга Безуглая.

Новый выпуск Полезной программы от 31.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.12.2020)
Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Новости

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского
Киноперсона

ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария КошарскогоЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK