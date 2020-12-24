Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)

30 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Ради него в студии «Полезной программы» соберутся самые яркие звезды шоу-бизнеса. На радость зрителям, они расскажут о том, как правильно, вкусно и красиво встретить Новый 2021 год. Вы узнаете от экспертов ток-шоу: какими блюдами и напитками задобрить Белого Металлического Быка; чем побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры; какие коктейли готовить, чтобы на следующий день не болела голова; как сохранить продукты, оставшиеся после застолья, и что из них приготовить на следующий день – 1 января! И, конечно же, зрителей ждет много звездных советов, шуток, песен, поздравлений и хорошего настроения. В новогоднем выпуске «Полезной программы» участвуют Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Ирина Федишин, Владимир Гришко, Оксана Пекун, Андрей Доманский, Виктория Зубрейчук, а также шеф-повар Алик Мкртчан и диетолог Ольга Безуглая.

Новый выпуск Полезной программы от 31.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.