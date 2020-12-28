Стосується кожного: Использованное милосердие (эфир от 28.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 декабря.

В начале ноября 42-летняя Валентина Силинская оставила 4-х несовершеннолетних детей на сожителя, а сама уехала во Львовскую область, требовать у бывшего мужа деньги на детей. Тогда же детей из-за отсутствия мамы изъяли из семьи. Всего у Валентины 8-ро детей. Четверо из них уже взрослые и живут отдельно. А с младшими год назад Валентина сбежала от насилия мужа в Черкасскую область. Там ее приютили жители села Одай, а настоятельница монастыря, матушка Феодора, подарила свой дом. Но впоследствии односельчане изменили мнение о многодетной маме и обвиняют ее в корысти и халатном отношении к собственным детям. Неоцененные родительские чувства или последствия жизни за чужой счет?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 28 декабря в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.