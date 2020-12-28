Стосується кожного: Сестра и семеро детей (эфир от 29.12.2020)

28 декабря 2021 15:35 Александр Кива
Стосується кожного: Сестра и семеро детей (эфир от 29.12.2020)
Стосується кожного: Сестра и семеро детей (эфир от 29.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 декабря.

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Виктория Москалько из Днепропетровской области в свои 23 года вместе с мужем Денисом воспитывает десять детей, семеро из которых – ее родные братья и сестры. 3 года назад в семье Виктории случилось большое горе – умерла ее мама Татьяна. Чтобы дети не попали в детский дом, еще совсем юная, 19-летняя девушка забрала всех детей к себе. Виктория не скрывает: сначала семья была в тяжелом финансовом положении. Помогали соседи и неравнодушные односельчане. А вот родной отец семерых детей бросил семью на произвол судьбы. Наши журналисты разыскали многодетного отца – Сергея Жорняка. Сегодня человек впервые за последние годы решился на встречу с собственными детьми. Простят ли они своего отца, который оставил семью на произвол судьбы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 29 декабря в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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