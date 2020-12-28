Стосується кожного: Новогодние краски (эфир от 30.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 декабря.

В этом году в студии «Касается каждого» люди находили потерянные семьи, деньги на лечение, новых друзей и поддержку от совершенно незнакомых людей, которые осуществляли их мечты и вдохновляли на новые достижения. Накануне Нового 2021 года вас ждут невероятные, жизнерадостные истории героев наших программ, которые меняли свою жизнь на глазах у всей страны и смелыми поступками сами раскрашивали будущее яркими красками счастья.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 30 декабря в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.