Говорит Украина: в больницу не пускали – 4 часа на машине катали (эфир от 28.12.2020)

28 декабря 2021 16:54 Редакция
Говорит Украина: в больницу не пускали – 4 часа на машине катали (эфир от 28.12.2020)
Говорит Украина: в больницу не пускали – 4 часа на машине катали (эфир от 28.12.2020)
пресс-служба

28 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — в больницу не пускали – 4 часа на машине катали

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Шок на Тернопольщине! Внезапная смерть годовалого ребенка после осмотра врачей! Оксане в обед позвонила сестра и умоляла срочно приехать!

Женщинам с едва в сознании ребенком пришлось стоять под дверью больницы, потому что, якобы, принимают только с Ковидом! А когда после уговоров их наконец пустили на осмотр, пришли травматолог и гинеколог с мобильным телефоном в руках!

Когда мать и тетя девочки попросили перевезти их в областную больницу, местные врачи ответили - что в скорой нет бензина!

Что нашли в желудке девочки после вскрытия? Что уже дважды произошло со старшим ребенком в этой семье? Что увидели журналисты на их диване? И кто должен понести ответственность за смерть ребенка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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