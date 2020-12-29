Говорит Украина: в жену стрелял – детей съесть предлагал (эфир от 29.12.2020)
29 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — в жену стрелял – детей съесть предлагал.
Шок на Киевщине! Мужчина средь белого дня начал стрельбу по бывшей жене, которая шла вместе с двумя маленькими детьми!
Галина вспоминает, все это произошло средь белого дня, на глазах у прохожих, которые праздновали день села!
Напуганные односельчане вызвали полицию, однако мужчину даже не допросили!
Чем перед стрелком провинилась женщина? Почему он до сих пор на свободе? Что скажет сегодня в свое оправдание? И свидетелем какой сцены между бывшими супругами стали наши журналисты? Вскоре мы покажем видеозапись!
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.
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