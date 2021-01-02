Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
2 января 2021 15:32
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
пресс-служба
2 января на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.
Світське життя: Главная love story года, что закончился. Пара Ксения Мишина и Александр Эллерт эксклюзивно только в «Светской жизни». Магия Рождества во Львове! «Светская жизнь» пришла на звездный мастер-класс по созданию свечей для рождественских композиций. Как артисты щедровали и собственноручно делали свечи - смотрите в новом выпуске. «Дежавю» Артема Пивоварова в «Светской жизни». Зажигательный танцевальный хит, откровенное интервью о личной жизни и музыкальные импровизации. Группа The Hardkiss представляет в студии «Светской жизни» свою собственную версию легендарного «Щедрик». Фронтвумен Юлия Санина рассекречивает малоизвестные факты из собственной биографии, впервые на телевидении поет украинские народные песни и делится мечтами и планами на 2021!
Новый выпуск программы Світське життя смотрите в 23:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.