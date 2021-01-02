Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

2 января 2021 15:32 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
пресс-служба

2 января на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.

Читайте такжеМама для Снегурочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Світське життя: Главная love story года, что закончился. Пара Ксения Мишина и Александр Эллерт эксклюзивно только в «Светской жизни». Магия Рождества во Львове! «Светская жизнь» пришла на звездный мастер-класс по созданию свечей для рождественских композиций. Как артисты щедровали и собственноручно делали свечи - смотрите в новом выпуске. «Дежавю» Артема Пивоварова в «Светской жизни». Зажигательный танцевальный хит, откровенное интервью о личной жизни и музыкальные импровизации. Группа The Hardkiss представляет в студии «Светской жизни» свою собственную версию легендарного «Щедрик». Фронтвумен Юлия Санина рассекречивает малоизвестные факты из собственной биографии, впервые на телевидении поет украинские народные песни и делится мечтами и планами на 2021!

Новый выпуск программы Світське життя смотрите в 23:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации
Новости

Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации
Звезда советского и российского кино Владимир Коренев умер от коронавируса
Новости

Звезда советского и российского кино Владимир Коренев умер от коронавируса
Сходила на дискотеку: Илона Гвоздева рассказала, как отпраздновала Новый год
Новости

Сходила на дискотеку: Илона Гвоздева рассказала, как отпраздновала Новый год
В белье и с голыми мужчинами: Соня Плакидюк удивила откровенной фотосессией
Новости

В белье и с голыми мужчинами: Соня Плакидюк удивила откровенной фотосессией

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK