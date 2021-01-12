Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.01.2021)

12 января 2021 13:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.01.2021)
пресс-служба

12 января в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен твердым сырам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Эмменталь, маасдам, чедер, гауда, пошехонский, голландский...Сыр – натуральный кисломолочный продукт, технология производства которого известна человечеству не одну сотню лет. Но как не попасть на удочку недобросовестных производителей любимого продукта? Какой сыр можно считать качественным и полезным? Чем, кроме цены, отличаются фермерские сыры от остальных? И, главное, можно ли распознать продукт, содержащий крахмал, растительные жиры и пальмовое масло? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец EL Кравчук.

Новый выпуск Полезной программы от 12.01.2021 смотрите онлайн  на tv.ua.

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