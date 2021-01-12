Стосується кожного: Развращение равнодушием (эфир от 11.01.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 января.
50-летняя Алла Королева из Кировоградщины просит спасти пятерых своих племянников. Рассказывает, как ее родная сестра Валентина променяла семью на любовников и разрушает своим материнским равнодушием судьбу собственных несовершеннолетних детей. Но самое страшное, что уже трое старших детей стали жертвами сексуального насилия в собственной семье. Сама Валентина утверждает, что все обвинения в ее адрес - выдумки сестры из-за ревности и вечной зависти. Жестокие наговоры сестры или безответственность матери, которая разрушает психику детей и влияет на их развитие?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.