Стосується кожного: Развращение равнодушием (эфир от 11.01.2021)

12 января 2021 20:15 Александр Кива
Стосується кожного: Развращение равнодушием (эфир от 11.01.2021)
Стосується кожного: Развращение равнодушием (эфир от 11.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

50-летняя Алла Королева  из Кировоградщины просит спасти пятерых своих племянников. Рассказывает, как ее родная сестра Валентина променяла семью на любовников и разрушает своим материнским равнодушием судьбу собственных несовершеннолетних детей. Но самое страшное, что уже трое старших детей стали жертвами сексуального насилия в собственной семье. Сама Валентина утверждает, что все обвинения в ее адрес - выдумки сестры из-за ревности и вечной зависти. Жестокие наговоры сестры или безответственность матери, которая разрушает психику детей и влияет на их развитие?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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