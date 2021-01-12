Стосується кожного: Обвинения в афере (эфир от 12.01.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 января.
31-летняя Елена Гордиенко из Кировоградской области в течение года не может попасть в родительский дом. Женщине с двумя детьми приходится ютиться в маленьком домике на окраине села, где нет даже отопления, пока в родительском живет совсем посторонняя женщина. Зато, 70-летняя Лидия Влад возмущена обвинениями Елены. Уже четыре года она хозяйничает в этом доме. Лидия рассказывает, что именно брат Елены попросил присматривать за домом после смерти матери, пока он на заработках в Европе. Наши журналисты разыскали брата Елены и он срочно выехал в Украину. Интересы родительского дома или последствия равнодушия в большой семье. Как родительский дом наполнился обвинениями в афере?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.