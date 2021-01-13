Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)

13 января 2021 02:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)
пресс-служба

13 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен холодцу.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Из осетрины, петуха или свиных ножек… Вы можете себе представить настоящий украинский праздничный стол – без холодца? В наше время существуют сотни рецептов. Что входит в состав идеального блюда? Как его правильно готовить? Чем отличается холодец от  холодного, студня и заливного? Какое блюдо полезнее – на желатине или агар-агаре? И как холодец влияет на красоту и молодость кожи? Ответы ищите в «Полезной программе», гостьей которой стала заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 13.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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