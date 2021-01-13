Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)

13 января 2021 03:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)
пресс-служба

14 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен замороженной рыбе.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Заморозка – метод, который позволяет продуктам не терять свои качества месяцами. Но, можно ли считать такую рыбу свежей? Сколько воды может быть в замороженном продукте? Как определить степень свежести замороженной рыбы? Что лучше выбрать: охлажденную, мороженую или живую рыбу? Как отличить охлажденную рыбу от размороженной? Чем она может быть опасна? И как понять, что рыбу замораживали несколько раз, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 14.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)
Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год
Новости

Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый годЭксклюзив
Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK