Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)

14 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен замороженной рыбе.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Заморозка – метод, который позволяет продуктам не терять свои качества месяцами. Но, можно ли считать такую рыбу свежей? Сколько воды может быть в замороженном продукте? Как определить степень свежести замороженной рыбы? Что лучше выбрать: охлажденную, мороженую или живую рыбу? Как отличить охлажденную рыбу от размороженной? Чем она может быть опасна? И как понять, что рыбу замораживали несколько раз, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 14.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.