Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)

15 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен соленьям.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Соление, квашение, мочение, маринование ... Способов хранения овощей на долгую зиму человечество придумало множество. Но сохраняют ли соленые овощи свои полезные свойства? Какое количество соли можно употреблять взрослому человеку, чтобы не навредить здоровью? Какие нарушения чаще всего случаются во время засолки? И как красиво и необычно подавать соленья во время застолья, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 15.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.