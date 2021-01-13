Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)

13 января 2021 04:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.01.2021)
пресс-служба

15 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен соленьям.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Соление, квашение, мочение, маринование ... Способов хранения овощей на долгую зиму человечество придумало множество. Но сохраняют ли соленые овощи свои полезные свойства? Какое количество соли можно употреблять взрослому человеку, чтобы не навредить здоровью? Какие нарушения чаще всего случаются во время засолки? И как красиво и необычно подавать соленья во время застолья, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 15.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.01.2021)
Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый год
Новости

Звезды шоу "Мамахохотала" рассказали, как встретят Старый Новый годЭксклюзив
Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK