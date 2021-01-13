Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.01.2021)

13 января 2021 05:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.01.2021)
пресс-служба

16 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сосискам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сосиски – один из самых популярных продуктов быстрого приготовления во всех странах мира. Но есть ли в них польза для здоровья? Многое, если не всё, зависит от качества продукта. Как их правильно выбирать и хранить? Что лучше – куриные, свиные или говяжьи сосиски? Чем отличаются детские сосиски от обычных? И как вкусно и оригинально их приготовить? Звездный гость ток-шоу – телеведущий Дмитрий Чистяков.

Новый выпуск Полезной программы от 16.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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