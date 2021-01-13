Стосується кожного: Родной тиран (эфир от 13.01.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 января.

Уже полгода 22-летняя Валентина Свинарчук из Ровенской области живет в страхе. Каждый вечер, возвращаясь домой с работы, она ждет во дворе, пока ее гражданский муж уснет, и только тогда заходит в дом. Скандалы в семье происходят минимум раз в два дня. В защиту невестки стала вся женская половина близких Андрея. Сам Андрей себя тираном не считает. Обвинения жены в эгоизме и насилии отвергает и объясняет это попыткой скрыть собственноематеринское равнодушие к детям. Страх перед избиением или нежелание решительных изменений в своей жизни. Как долго может продолжаться неудачное семейная жизнь ради детей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 января в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.