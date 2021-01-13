Стосується кожного: Родной тиран (эфир от 13.01.2021)

13 января 2021 01:00 Александр Кива
Стосується кожного: Родной тиран (эфир от 13.01.2021)
Стосується кожного: Родной тиран (эфир от 13.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 января.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Уже полгода 22-летняя Валентина Свинарчук из Ровенской области живет в страхе. Каждый вечер, возвращаясь домой с работы, она ждет во дворе, пока ее гражданский муж уснет, и только тогда заходит в дом. Скандалы в семье происходят минимум раз в два дня. В защиту невестки стала вся женская половина близких Андрея. Сам Андрей себя тираном не считает. Обвинения жены в эгоизме и насилии отвергает и объясняет это попыткой скрыть собственноематеринское равнодушие к детям. Страх перед избиением или нежелание решительных изменений в своей жизни. Как долго может продолжаться неудачное семейная жизнь ради детей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 января в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 12.01.2021)
Сериалы

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 12.01.2021)
Филин: смотреть 24 серию онлайн
Сериалы

Филин: смотреть 24 серию онлайн
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Телешоу

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Стосується кожного: Обвинения в афере (эфир от 12.01.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Обвинения в афере (эфир от 12.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK