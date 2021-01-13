Стосується кожного: Независимое отцовство (эфир от 14.01.2021)

13 января 2021 01:30 Александр Кива
Стосується кожного: Независимое отцовство (эфир от 14.01.2021)
Стосується кожного: Независимое отцовство (эфир от 14.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

11-летняя Диана Корчак  из Винницкой области считает, что папа ее не любит, ведь родители развелись когда ей было всего полгода. Мама девочки утверждает, что отец не признает ее своей дочерью от самого рождения. Юля считает, что сомнения в супружеской верности поселила его мать. Именно она, по мнению Юли, разрушила их семью подозрениями, а теперь требует проведения еще одного независимого ДНК - теста. А вот мать Владимира - Светлана Корчак - утверждает, что бывшая невестка просто мстит ее сыну, ведь до сих пор ревнует его и хочет вернуть. Попытка добиться справедливости ради ребенка или месть из-за ревности? Сможет ли независимый тест на отцовство изменить жизнь ребенка прямо в студии «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 января в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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