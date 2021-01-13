Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)

13 января 2021 03:00 Александр Кива
Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
Стосується кожного: Американские дети украинки (эфир от 15.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

36-летняя жительница Кировоградской  области Оксана Стах вместе с сестрой Татьяной разыскивают старших детей Оксаны. Уже более 12-ти лет, как разорвалась их семейная связь. Многодетную маму лишили родительских прав, а малышей отправили в детский дом. Сейчас старшей, Алине, уже 19, Вадиму - 18, а Максиму - 16. Оказалось, что дети сейчас живут в другой семье. Анна, Люк и Марк Дэвис вместе с родителями живут в американском штате Мичиган, но о своих украинских корнях никогда не забывали. Сегодня они прилетели вместе с приемными родителями в Киев, чтобы вспомнить детство, когда их звали Алина, Максим и Вадим. В студии «Касается каждого» трогательная история украинских детей, которые перелетели океан, чтобы встретиться с родными и простить родную маму.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 15 января в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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