Говорит Украина: В пекарку влюбился - в гареме оказался? (эфир от 11.01.2021)

Говорит Украина: В пекарку влюбился - в гареме оказался? (эфир от 11.01.2021)

11 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — В пекарку влюбился - в гареме оказался?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Вечером Василий как обычно листал ленту в социальной сети и вдруг увидел фотографию Натальи! Незнакомка рассказала, что работает на кондитерской фабрике пекарем и не имеет вредных привычек! Но дальше женщина ошарашила Василия своим признанием! Оказывается, она уже 12 лет в браке и имеет законного мужа!

Какой будет встреча законного мужа и любовника Натальи в нашей студии? Кто кому должен больше 100 000 гривен? Почему нам пришлось делать экспертизу ДНК? И сколько на самом деле у женщины мужчин?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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