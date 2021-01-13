Говорит Украина: В пекарку влюбился - в гареме оказался? (эфир от 11.01.2021)

13 января 2021 12:17 Александр Кива
Говорит Украина: В пекарку влюбился - в гареме оказался? (эфир от 11.01.2021)
Говорит Украина: В пекарку влюбился - в гареме оказался? (эфир от 11.01.2021)
пресс-служба

11 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — В пекарку влюбился - в гареме оказался?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Вечером Василий как обычно листал ленту в социальной сети и вдруг увидел фотографию Натальи! Незнакомка рассказала, что работает на кондитерской фабрике пекарем и не имеет вредных привычек! Но дальше женщина ошарашила Василия своим признанием! Оказывается, она уже 12 лет в браке и имеет законного мужа!

Какой будет встреча законного мужа и любовника Натальи в нашей студии? Кто кому должен больше 100 000 гривен? Почему нам пришлось делать экспертизу ДНК? И сколько на самом деле у женщины мужчин?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу

Материалы по теме

Филин: смотреть 26 серию онлайн
Сериалы

Филин: смотреть 26 серию онлайн
МАСКА: под одним из образов скрывается международная знаменитость
Новости

МАСКА: под одним из образов скрывается международная знаменитость
Говорит Украина: Пятерых родили - тарелку установили? (эфир от 12.01.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Пятерых родили - тарелку установили? (эфир от 12.01.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.01.2021)

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK