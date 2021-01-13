Говорит Украина: Пятерых родили - тарелку установили? (эфир от 12.01.2021)

Говорит Украина: Пятерых родили - тарелку установили? (эфир от 12.01.2021)

12 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Пятерых родили - тарелку установили?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Наталья уже 4 года видит, как ее кума, мать 5 детей, в конце каждого месяца ходит по соседям и просит деньги или продукты!

Тапочки в доме кумы используются не по назначению! Ими отец якобы бы бьет малышей!

Кума Натальи готова бросить мужа, однако тогда она окажется без кріши над головой!

Кто в этой семье рабыня? На что тратятся детские деньги? Какой мужчина закатит громкий скандал прямо в студии? И что произойдет с малышами после программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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