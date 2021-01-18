Стосується кожного: Домашняя опасность (эфир от 18.01.2021)

18 января 2021 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Домашняя опасность (эфир от 18.01.2021)
Стосується кожного: Домашняя опасность (эфир от 18.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В начале декабря в многодетной семье из Херсонской области, где воспитывалось 6 детей, произошла страшная трагедия. Своего годовалого сына 32-летняя Вера Чернявская нашла во дворе в старой ванне. Женщина сразу позвала на помощь соседа, но даже в больнице спасти мальчика не смогли. Вера убеждена, что так произошло из-за некомпетентности медиков. Зато в больнице утверждают, что ребенка привезли уже мертвым, поэтому врачи никак не могли его спасти. Родительское равнодушие или несвоевременная помощь врачей. В студии «Касается каждого» разбираемся: неужели, действительно, после гибели сына, многодетная семья рискует потерять всех детей.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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