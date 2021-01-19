Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.01.2021)

19 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сахару.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Еще пару веков назад сахар считался роскошью. Позволить его себе могли только очень состоятельные люди. Сегодня он доступен каждому, но многие от него отказываются. Почему так произошло и стоит ли полностью исключать его из рациона? Какие существуют виды сахара и чем они отличаются друг от друга? Правда ли, что сахарозаменители вреднее, чем оригинал? И какой сахар можно считать качественным? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 19.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.