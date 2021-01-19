Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.01.2021)
19 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сахару.
Еще пару веков назад сахар считался роскошью. Позволить его себе могли только очень состоятельные люди. Сегодня он доступен каждому, но многие от него отказываются. Почему так произошло и стоит ли полностью исключать его из рациона? Какие существуют виды сахара и чем они отличаются друг от друга? Правда ли, что сахарозаменители вреднее, чем оригинал? И какой сахар можно считать качественным? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.
Новый выпуск Полезной программы от 19.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.