Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.01.2021)

20 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сливочному маслу

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Что нужно, чтобы сварить вкусную кашу? Любимая крупа, немного времени и сливочное масло. Чем-чем, а маслом кашу не испортишь! Конечно, если оно качественное. Какое масло лучше покупать, чтобы оно дольше хранилось, было вкуснее, а также приносило здоровью больше пользы? Чем масло отличается от спреда? Какое применение продукта рекомендуют косметологи? И как приготовить домашнее масло всего за 3 минуты? Ответы ищите в «Полезной программе», гостьей которой стала актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Новый выпуск Полезной программы от 20.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.