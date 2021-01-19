Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.01.2021)

21 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен крем-супам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Крем-суп суп часто путают с супом-пюре, но на самом деле это два совершенно разных блюда. Что лежит в основе крем-супа? В чем его главное отличие от обычных супов? Как приготовить вкусное и полезное блюдо? Какие овощи не стоит брать для крем-супа? И что лучше всего подходит в качестве загустителя – жирные сливки, плавленый сыр, молоко или масло, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 21.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.