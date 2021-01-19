Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.01.2021)

19 января 2021 11:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.01.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.01.2021)
пресс-служба

21 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен крем-супам.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Крем-суп суп часто путают с супом-пюре, но на самом деле это два совершенно разных блюда. Что лежит в основе крем-супа? В чем его главное отличие от обычных супов? Как приготовить вкусное и полезное блюдо? Какие овощи не стоит брать для крем-супа? И что лучше всего подходит в качестве загустителя – жирные сливки, плавленый сыр, молоко или масло, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 21.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Сериалы

Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию
У кого більше?: ведущий тревел-шоу получил ожоги во рту и на руках от тайской еды
Новости

У кого більше?: ведущий тревел-шоу получил ожоги во рту и на руках от тайской еды
Пес 1 сезон 1 серия – смотреть онлайн сериал
Сериалы

Пес 1 сезон 1 серия – смотреть онлайн сериал
Тимур и Инна Мирошниченко празднуют годик сыну Марко: трогательные поздравления и фото
Новости

Тимур и Инна Мирошниченко празднуют годик сыну Марко: трогательные поздравления и фото

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK