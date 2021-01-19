Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.01.2021)

22 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен мелкой рыбе.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

На карельском языке мойва называется «maima», а на финском - «maiva». И переводится это как «мелкая рыбка для ловли трески». В то же время мойва является лидером украинского рынка по соотношению цена – польза. Конечно, при условии, что она свежая, качественная и приготовленная способом, который помогает максимально сохранить витамины и микроэлементы. От чего зависит качество блюда? Какой способ приготовления рыбы позволит сохранить больше полезных веществ? Как правильно размораживать мойву? Что делать, если она горчит? В чем особенность и привлекательность корюшки? И как приготовить из мойвы севиче, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – шоумен Дмитрий Коляденко.

Новый выпуск Полезной программы от 22.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.