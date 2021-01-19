Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.01.2021)

23 января в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен вареной колбасе.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

«Докторская» и другие вареные колбасы – самые популярные закуски в мире. Когда в 1936 году с конвейера сошёл первый батон варёной докторской колбасы, ее считали очень полезной для здоровья. Как изменился ее состав с тех пор? В чем преимущество «варенки» по сравнению с другими колбасами? Как выбрать качественный продукт? Какие разновидности колбас существуют в разных странах мира? Звездная гостья ток-шоу – певица Мята.

Новый выпуск Полезной программы от 15.01.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.