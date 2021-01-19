Стосується кожного: Добровольный отказ (эфир от 19.01.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 января.

В начале марта Николай Рудченко из Одесской области решил навестить свою 22-летнюю дочь и двух внуков и не смог сдержать эмоций. Ужасные условия проживания и очередная беременность дочери возмутили отца. Сразу после рождения третьего ребенка, Надя увезла четырехлетнюю дочь к бывшей свекрови, а младших детей привела в детдом. Родные и близкие Надежды осуждают многодетную мать, ведь считают, что она намеренно отдала детей, чтобы и дальше развлекаться со своим сожителем. Уже три месяца дети находятся под опекой государства. Только теперь Надежда задумалась, что может потерять детей навсегда. Искреннее желание вернуть детей или удобный способ снять с себя ответственность.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.