Стосується кожного: Добровольный отказ (эфир от 19.01.2021)

19 января 2021 10:26 Александр Кива
Стосується кожного: Добровольный отказ (эфир от 19.01.2021)
Стосується кожного: Добровольный отказ (эфир от 19.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 января.

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В начале марта Николай Рудченко из Одесской области решил навестить свою 22-летнюю дочь и двух внуков и не смог сдержать эмоций. Ужасные условия проживания и очередная беременность дочери возмутили отца. Сразу после рождения третьего ребенка, Надя увезла четырехлетнюю дочь к бывшей свекрови, а младших детей привела в детдом. Родные и близкие Надежды осуждают многодетную мать, ведь считают, что она намеренно отдала детей, чтобы и дальше развлекаться со своим сожителем. Уже три месяца дети находятся под опекой государства. Только теперь Надежда задумалась, что может потерять детей навсегда. Искреннее желание вернуть детей или удобный способ снять с себя ответственность.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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