Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 января.

В маленьком селе Суходолы на Волыни мама 9-летнего Даниила обвиняет местную школу в травле сына. В Суходольскую школу Оксана Лукашук перевела своего сына в начале этого учебного года, потому что считала, что именно здесь ребенок получит лучшее образование. Зато Даниил почти каждый день жаловался на обиды от сверстников и даже учителей. Однако родители других детей становятся на защиту учебного заведения и утверждают, что скандалы между учащимися инициирует сам Даниил. Вымышленный буллинг или скрытая травля ради школьной репутации. Почему родители вынуждены искать защиту для сына у журналистов?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.