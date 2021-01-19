Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)

19 января 2021 10:45 Александр Кива
Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)
Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В маленьком селе Суходолы на Волыни мама 9-летнего Даниила обвиняет местную школу в травле сына. В Суходольскую школу Оксана Лукашук перевела своего сына в начале этого учебного года, потому что считала, что именно здесь ребенок получит лучшее образование. Зато Даниил почти каждый день жаловался на обиды от сверстников и даже учителей. Однако родители других детей становятся на защиту учебного заведения и утверждают, что скандалы между учащимися инициирует сам Даниил. Вымышленный буллинг или скрытая травля ради школьной репутации. Почему родители вынуждены искать защиту для сына у журналистов?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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