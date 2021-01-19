Стосується кожного: Поединок родительской заботы (эфир от 21.01.2021)

19 января 2021 14:40 Александр Кива
Стосується кожного: Поединок родительской заботы (эфир от 21.01.2021)
Стосується кожного: Поединок родительской заботы (эфир от 21.01.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 января.

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В августе прошлого года трех малолетних детей Людмилы Толкачевой из Одесской области забрали прямо из больницы. Детей Людмила нашла уже в детском приюте. Многодетная мама объясняет, что во внимание чиновников попала из-за жестокости бывшего. Людмила от мужа сбежала, устроилась на работу, снимает жилье и теперь готова к возвращению детей. Однако бывший сожитель Людмилы обвиняет именно ее в равнодушии к малышам. Борис уверяет, что создал новую семью, делает ремонт и тоже готовится вернуть детей. Месть за домашнее насилие или поиск виновников? Почему только через полтора года мама и папа решили отдельно бороться за возвращение малышей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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