Стосується кожного: Поединок родительской заботы (эфир от 21.01.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 января.

В августе прошлого года трех малолетних детей Людмилы Толкачевой из Одесской области забрали прямо из больницы. Детей Людмила нашла уже в детском приюте. Многодетная мама объясняет, что во внимание чиновников попала из-за жестокости бывшего. Людмила от мужа сбежала, устроилась на работу, снимает жилье и теперь готова к возвращению детей. Однако бывший сожитель Людмилы обвиняет именно ее в равнодушии к малышам. Борис уверяет, что создал новую семью, делает ремонт и тоже готовится вернуть детей. Месть за домашнее насилие или поиск виновников? Почему только через полтора года мама и папа решили отдельно бороться за возвращение малышей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.