Стосується кожного: Картина на миллионы (эфир от 22.01.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 января.

31-летний Федор Романов с Черниговщины свои полотна пишет маслом. В основном человек рисует натюрморты и пейзажи. Федор от рождения имеет серьезный недуг - артрогипоз. У него не работают руки и ноги, поэтому кисть художник сжимает зубами. Родители оставили Федора в роддоме, а в 14 лет парня ждало новое испытание - лейкоз. Федор не сдавался, получил образование и создал семью. А рождение дочери стало смыслом жизни молодой семьи. Сегодня в студии «Касается каждого» поразительная история особенного художника. В честь своей 9-летней дочери Федор решил установить рекорд Украины. Удастся ли ему нарисовать картину прямо на глазах у миллионов зрителей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.