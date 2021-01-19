Говорит Украина: У жены картошку беру, а любовнице белье дарю (эфир от 19.01.2021)

19 января 2021 10:43 Александр Кива
Говорит Украина: У жены картошку беру, а любовнице белье дарю (эфир от 19.01.2021)
Говорит Украина: У жены картошку беру, а любовнице белье дарю (эфир от 19.01.2021)
пресс-служба

19 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — У жены картошку беру, а любовнице белье дарю.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Полтора года назад Алла из Донецкой области заметила, что в их детском саду появились новые братик и сестричка, которые ежедневно приводит и забирает только отец!

А потом Алла увидела, как мужчина утром выходит из сада вместе с детьми, и горько плачет!

Вслед за садом, человек потерял работу и заработок. И сейчас вынужден ежедневно ходить пешком по 20 километров, чтобы сэкономить несколько гривен на кусок хлеба для детей!

Почему человек воспитывает двух маленьких детей самостоятельно? Где их мать? И кто тратит детские деньги на интимные женские вещи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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