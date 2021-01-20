Говорит Украина: Между мной и женой стали ее груди (эфир от 20.01.2021)

Говорит Украина: Между мной и женой стали ее груди (эфир от 20.01.2021)

20 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Между мной и женой стали ее груди.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

После работы Юрий зашел в любимую пекарню и просто потерял дар речи! Он с первого взгляда влюбился в новую продавщицу, однако сначала обратил внимание вовсе не на ее глаза!

И мечта Юрия осуществилась - девушка из пекарни стала его женой. Однако на третий год совместной жизни заявила - хочу отрезать себе грудь!

Юрий категорически против желания любимой лечь под нож, и он теперь боится, что из-за постоянных ссор и недопонимания он вообще может потерять любимую!

Почему Анна хочет избавиться груди? Чем они могут угрожать жизни женщины? Какими будут выводы наших врачей, которые уже обследовали жену Юрия?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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