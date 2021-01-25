Говорит Украина: выпуск от 25.01.2021

25 января 2021 17:15 Александр Кива
Говорит Украина: выпуск от 25.01.2021
Говорит Украина: выпуск от 25.01.2021
пресс-служба

25 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Миллион в руках было, а остался без ягодиц?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Имел миллион - а остался без ягодиц ?! Восьмилетнего Артура сбил фургон с колой, компания выплатила компенсацию, но парень до сих пор не может ни нормально ходить, ни сидеть!

Популярные звезды шоу-бизнеса и простые украинцы помогали Артуру выжить, но его родные просто от него отвернулись! Куда делся миллион и кто оставил Артура без ягодиц? Почему родные не хотят даже вспоминать его имя? Но удастся ли вернуть парню его здоровья?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола
Новости

МАСКА: Андрей Данилко рассказал, как ему удалось рассекретить личность звезды под маской Буйвола
Стосується кожного: Одиночество в общежитии (эфир от 25.01.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Одиночество в общежитии (эфир от 25.01.2020)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Сериалы

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
В семье Насти Каменских случилось горе: трогательное послание певицы
Новости

В семье Насти Каменских случилось горе: трогательное послание певицы

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK