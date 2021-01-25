Говорит Украина: выпуск от 25.01.2021

25 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Миллион в руках было, а остался без ягодиц?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Имел миллион - а остался без ягодиц ?! Восьмилетнего Артура сбил фургон с колой, компания выплатила компенсацию, но парень до сих пор не может ни нормально ходить, ни сидеть!

Популярные звезды шоу-бизнеса и простые украинцы помогали Артуру выжить, но его родные просто от него отвернулись! Куда делся миллион и кто оставил Артура без ягодиц? Почему родные не хотят даже вспоминать его имя? Но удастся ли вернуть парню его здоровья?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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