Стосується кожного: Одиночество в общежитии (эфир от 25.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 января.
В начале декабря 30-летняя Росита Филь, обнаружила, что дети из многодетной семьи закрыты в комнате общежития без присмотра. Женщина записала разговор с малышами и вызвала полицию. Росита считает, что в буквальном смысле спасла детям жизнь. 40-летняя Виктория - мать пятерых детей. Вот уже несколько лет она с тремя детьми арендует комнату в общежитии. Из-за нехватки средств и места в маленькой комнате, старшие дети вынуждены жить у бабушек. Виктория утверждает, что в поле зрения правоохранителей и службы по делам детей попала впервые. Многодетная мама уверена, что соседка просто решила отомстила ей за прошлые обиды. Последствия родительского халатности или месть соседей за активную позицию?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.