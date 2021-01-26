Говорит Украина: смотреть онлайн выпуск от 26.01.2021

26 января 2021 14:33 Александр Кива
Говорит Украина: смотреть онлайн выпуск от 26.01.2021
Говорит Украина: выпуск от 26.01.2021
пресс-служба

26 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — На лето внуков взяла, теперь мишенью для бандитов стала.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Еще в июне невестка привезла к Елене трех маленьких внуков, будто на лето - но потом просто исчезла! Ольга пыталась связаться с невесткой, однако ее номер заблокирован, и уже полгода о ней нет ни вести. И женщина боится обращаться в полицию, ведь из-за этого ее внуки, которых сейчас она воспитывает, могут оказаться в интернате.

Что случилось с невесткой Ольги? Кого обвиняет ее брат в том, что дети уже полгода не видели свою мать? При чем здесь любовная переписка с бандитами? И встретится ли сегодня Ольга со своей невесткой?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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