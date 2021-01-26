Стосується кожного: Тест на чистосердечность (эфир от 26.01.2020)

26 января 2021 16:50 Александр Кива
Стосується кожного: Тест на чистосердечность (эфир от 26.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 января.

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3-месячный Ярославчик из Черкасской области погиб в начале нового года от тяжелой черепно-мозговой травмы, просто на руках у своей мамы. В тот же день, 9 января, по подозрению в убийстве ребенка задержали отца Ярослава. Татьяна рассказывает, что мужчина решил покормить сына, и когда мальчик отказался есть, отец начал его бить. Зато родные и близкие Анатолия отрицают его агрессивность. Говорят, это самая Татьяна провоцировала мужчину, когда в подробностях описывала свои измены. Месть жене за измену или женская провокация, которая спровоцировала трагедию. Почему погиб мальчик и могла ли мать не допустить смерти сына?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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