Стосується кожного: Тест на чистосердечность (эфир от 26.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 января.
3-месячный Ярославчик из Черкасской области погиб в начале нового года от тяжелой черепно-мозговой травмы, просто на руках у своей мамы. В тот же день, 9 января, по подозрению в убийстве ребенка задержали отца Ярослава. Татьяна рассказывает, что мужчина решил покормить сына, и когда мальчик отказался есть, отец начал его бить. Зато родные и близкие Анатолия отрицают его агрессивность. Говорят, это самая Татьяна провоцировала мужчину, когда в подробностях описывала свои измены. Месть жене за измену или женская провокация, которая спровоцировала трагедию. Почему погиб мальчик и могла ли мать не допустить смерти сына?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.