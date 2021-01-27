Стосується кожного: Изнурительное недоверие (эфир от 27.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 января.

Анастасия Сировець из Киева едва держится на ногах, девочка крайне истощена. Сначала у нее пропал аппетит, а затем начала падать и вес. В свои 10 лет Настя весит всего 24 килограмма. Тетя девочки – Наталия Шавша – обвиняет родителей племянницы. Первые признаки психологической травмы начались у девочки еще два года назад, когда ее мать, Надежда Сировець, поехала на заработки в Венгрию и оставила ребенка на отца. С тех пор она ни разу дочь не видела. Зато отец Насти – 46-летний Сергей Сировець – считает, что виноваты тетя и бабушка, которые запрещали есть девочке пищу животного происхождения. Родительское равнодушие или последствия вегетарианства? Что на самом деле забирает здоровье 10-летней Анастасии?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.