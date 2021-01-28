Говорит Украина: смотреть онлайн выпуск от 27.01.2021

27 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Красный плащ одела и детей растеряла

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В редакцию поступило видео-обращение от трех девушек! Они просили найти для их матери женщину, о которой та мечтает уже 35 лет!

Мать девушек пришла домой с колбасного цеха и стала готовить со старшей Анастасией. Дочь вспоминает, что мать поделилась своим секретом!

Дочь узнала, что мать ищет женщину, с тех пор как родилась сама Анастасия! Но 16 лет поисков оказались напрасными! Что это за неизвестная женщина, о которой мечтает иметь трех девушек? Кто из мужчин категорически против видеть эту таинственную личность? И к чему в этой истории поисков красный женский плащ?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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