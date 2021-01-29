Стосується кожного: Спор за заботу. Похищение ребенка (эфир от 29.01.2020)

29 января 2021 17:16 Александр Кива
Стосується кожного: Спор за заботу. Похищение ребенка (эфир от 29.01.2020)
Стосується кожного: Спор за заботу. Похищение ребенка (эфир от 29.01.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 января.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Выпуск «Спор за заботу», который вышел в эфир осенью прошлого года очень живо обсуждали миллионы зрителей. Люди предлагали помощь и были возмущены отношениями в семье. Тогда мы все пытались спасти 14-летнего Юру, которому очень нужна была операция. А через несколько месяцев социальные сети всколыхнула новая весть от семьи Юрия – исчезла его двоюродная 6-летняя сестричка Алина. В ходе расследования выяснилось, что девочку похитила родная тетя, мать Юрия. Что на самом деле произошло между сестрами этот раз? И кому выгодно разжигать вражду в семье, в которой дети требуют особого внимания не только родителей, но и врачей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко ушла в IT и открыла магазин
Новости

Від пацанки до панянки-4: Настя #Мивина Иваненко ушла в IT и открыла магазин
Стосується кожного: в ток-шоу – история похищения ребенка на Черниговщине
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: в ток-шоу – история похищения ребенка на Черниговщине
МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-3: ТОП-4 интересных факта о новом сезоне шоу
Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом: привезла из командировки из США
Новости

Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом: привезла из командировки из США

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 4 выпуск от 24.01.2021

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 4 выпуск от 24.01.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK