Стосується кожного: Спор за заботу. Похищение ребенка (эфир от 29.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 января.
Выпуск «Спор за заботу», который вышел в эфир осенью прошлого года очень живо обсуждали миллионы зрителей. Люди предлагали помощь и были возмущены отношениями в семье. Тогда мы все пытались спасти 14-летнего Юру, которому очень нужна была операция. А через несколько месяцев социальные сети всколыхнула новая весть от семьи Юрия – исчезла его двоюродная 6-летняя сестричка Алина. В ходе расследования выяснилось, что девочку похитила родная тетя, мать Юрия. Что на самом деле произошло между сестрами этот раз? И кому выгодно разжигать вражду в семье, в которой дети требуют особого внимания не только родителей, но и врачей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.