Стосується кожного: Надругательство в инфекционном отделении (эфир от 01.02.2021)

1 февраля 2021 13:05 Александр Кива
Стосується кожного: Надругательство в инфекционном отделении (эфир от 01.02.2021)
Стосується кожного: Надругательство в инфекционном отделении (эфир от 01.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Шокирующая новость с Полтавщины. В городской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Оба ребенка воспитанники Центра социально-психологической реабилитации. В том, что произошло, руководство реабилитационного центра обвиняет медиков, ведь насилие произошло в инфекционном отделении, где четверых детей разного возраста и пола разместили в одной палате. В больнице – свое мнение на этот счет. Администрация медучреждения говорит, что их никто не предупредил о склонности мальчика к насилию. Как выяснилось, это уже не первый инцидент, который произошел с воспитанниками реабилитационного центра. Почему дети, которым государство гарантирует реабилитацию и психологическую помощь, оставаясь без присмотра взрослых, становятся жертвами насилия?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 01.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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