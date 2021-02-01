Стосується кожного: Надругательство в инфекционном отделении (эфир от 01.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Шокирующая новость с Полтавщины. В городской больнице 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Оба ребенка – воспитанники Центра социально-психологической реабилитации. В том, что произошло, руководство реабилитационного центра обвиняет медиков, ведь насилие произошло в инфекционном отделении, где четверых детей разного возраста и пола разместили в одной палате. В больнице – свое мнение на этот счет. Администрация медучреждения говорит, что их никто не предупредил о склонности мальчика к насилию. Как выяснилось, это уже не первый инцидент, который произошел с воспитанниками реабилитационного центра. Почему дети, которым государство гарантирует реабилитацию и психологическую помощь, оставаясь без присмотра взрослых, становятся жертвами насилия?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 01.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.