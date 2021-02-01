Стосується кожного: Сомнения бывшего (эфир от 02.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

В конце декабря в соцсети появился пост о помощи многодетной семье 31-летней Татьяны Сургай из Харьковской области. В полуразрушенном доме без электроэнергии, воды и газа живут семеро детей. Из-за хронических болезней мама не может справиться с большой семьей. А вот семью бывшего мужа Татьяны публикация в интернете возмутила. 33-летний Сергей Соляр утверждает, что регулярно платит алименты на детей. Кроме того человек утверждает, что сомневается в отцовстве из-за постоянных измен Татьяны в прошлом. Отчаяние многодетной мамы, которая вынуждена просить помощи, или пагубная привычка жить за чужой счет. Что покажет тест ДНК?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 02.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.