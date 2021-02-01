Стосується кожного: Загадочное исчезновение (эфир от 03.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

В начале декабря известие об исчезновении мамы двоих детей, 35-летней Ольги Осауленко, шокировало жителей Павлограда на Днепропетровщине. Поиски оказались тщетными, а в местной прессе и в соцсетях начали появляться публикации, в которых открыто говорилось о причастности мужа Ольги к ее исчезновению и даже предположения о возможном убийстве жены. Когда к делу присоединилась съемочная группа «Касается каждого», стало известно, что Ольга жива и, вроде бы, выходила на связь через месяц после исчезновения. Загадочное исчезновение или запланированный побег?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 03.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.