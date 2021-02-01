Стосується кожного: Непризнанная дочь (эфир от 04.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

10-летняя Мария Бабина из Одесской области мечтает, чтобы отец жил рядом с ней и, наконец, признал ее дочерью. Впервые папу Мария увидела месяц назад, когда вместе с матерью приехала в деревню к родственникам. Все 10 лет Руслана самостоятельно воспитывала Машу, ведь ее любимый человек наотрез отказывался признавать отцовство. Он уверял, что бесплоден и ребенок, точно не от него. Обоснованные сомнения об отцовстве или попытка избежать ответственности за собственного ребенка. Что покажет результат теста ДНК, и сможет ли Николай через 10 лет, наконец, назвать Машу дочерью?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 04.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.