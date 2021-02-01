Говорит Украина: Трагедия в Днепре: почему жених застрелил невесту? (эфир от 01.02.2021)

1 февраля 2021 15:36 Александр Кива
Говорит Украина: Трагедия в Днепре: почему жених застрелил невесту? (эфир от 01.02.2021)
Говорит Украина: Трагедия в Днепре: почему жених застрелил невесту? (эфир от 01.02.2021)
пресс-служба

1 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Трагедия в Днепре: почему жених застрелил невесту?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Трагедия в Днепре! Позвал замуж и застрелил! Александр помогал другу выбрать обручальные кольца и планировал пойти на его свадьбу, а через месяц месяц... невесту в свадебном платье положили в гроб!

Ровно за неделю до свадьбы друг Александрана глазах двоих детей наставил ружье на любимую и убил ее!

Полиция возбудила дело как умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, но Александр убеждает - это несчастный случай.

Умышленное убийство или несчастный случай? Зачем мужчина купил оружие за месяц до трагедии? Кто положил в ружье смертельный патрон? Что собственными глазами видел единственный свидетель и говорит ли он правду - покажет полиграф? Только в Говорит Украина!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира - нлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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