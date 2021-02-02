Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.02.2021)

2 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сметане.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Сегодня в магазине можно купить не только сметану, но и сметанный продукт. Несмотря на похожее название, состав и вкусовые качества у них совершенно разные: сметана производится из коровьего молока, а в сметанном продукте можно найти растительные жиры, стабилизаторы и эмульгаторы. Чем они опасны для здоровья? На что обращать внимание при выборе товара? Какой срок хранения у сметаны? И как из нее приготовить крем-сыр и разнообразные соусы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Анна Комарова, шеф-кондитер Александр Трофименков, эксперт по качеству и безопасности продуктов Юлия Слива. Звездный гость ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 02.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.