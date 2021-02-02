Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)

3 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен субпродуктам.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Субпродукты – это доступная по цене альтернатива мясу. А еще это модный тренд в кулинарии. Ими можно разнообразить ежедневный рацион и удивить гостей во время праздничного застолья. Что же такое субпродукты – блюдо для экономных людей или изысканный деликатес? Действительно ли почки, печень, сердце, вымя, желудочки и язык могут составить конкуренцию мясу? Какова потребительская ценность отдельных субпродуктов? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественный товар? Ответы – в новом выпуске «Полезной программы», гостьей которого стала народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 03.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.