Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)

2 февраля 2021 13:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)
пресс-служба

3 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен субпродуктам.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Субпродукты – это доступная по цене альтернатива мясу. А еще это модный тренд в кулинарии. Ими можно разнообразить ежедневный рацион и удивить гостей во время праздничного застолья. Что же такое субпродукты  блюдо для экономных людей или изысканный деликатес? Действительно ли почки, печень, сердце, вымя, желудочки и язык могут составить конкуренцию мясу? Какова потребительская ценность отдельных субпродуктов? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественный товар? Ответы – в новом выпуске «Полезной программы», гостьей которого стала народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 03.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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