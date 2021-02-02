Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.02.2021)

4 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен чесноку.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Он всегда был овеян мистическими легендами. Некоторые с его помощью изгоняли злых духов. А вот в Древней Греции невесты делали букет из цветов чеснока – как оберег. Но помимо оккультной славы этот продукт имеет много других чудодейственных свойств. Чем он полезен для нашего здоровья? Можно ли его использовать в борьбе с коронавирусом? Сколько сортов чеснока встречается на прилавках? Чем черный чеснок отличается от привычного нам белого? И как готовить блюда из чеснока с пикантным ароматом, но без неприятного послевкусия? Об этом расскажут эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 04.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.