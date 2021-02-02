Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.02.2021)

2 февраля 2021 14:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.02.2021)

4 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен чесноку.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Он всегда был овеян мистическими легендами. Некоторые с его помощью изгоняли злых духов. А вот в Древней Греции невесты делали букет из цветов чеснока – как оберег. Но помимо оккультной славы этот продукт имеет много других чудодейственных свойств. Чем он полезен для нашего здоровья? Можно ли его использовать в борьбе с коронавирусом? Сколько сортов чеснока встречается на прилавках? Чем черный чеснок отличается от привычного нам белого? И как готовить блюда из чеснока с пикантным ароматом, но без неприятного послевкусия? Об этом расскажут эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 04.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Полезная программа

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-3: маньяки своего дела – в проморолике снялись участники нового сезона
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-3: маньяки своего дела – в проморолике снялись участники нового сезона
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.02.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.02.2021)
МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде
Новости

МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде
Актер шоу "Мамахохотала" Игорь Рева: Бег – отличный способ слушать себя и свой организм
Интервью

Актер шоу "Мамахохотала" Игорь Рева: Бег – отличный способ слушать себя и свой организмЭксклюзив

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK