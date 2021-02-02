Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.02.2021)

5 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сметане.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Что объединяет завтраки французского короля XVII века и современного украинского студента? Мясной паштет! Правда, в понимании французов «паштет» – это пирог с мясной начинкой из фуа-гра. А для нас паштет – бюджетный продукт, которым всегда можно вкусно перекусить. Что входит в состав паштета и чем он полезен? Какой паштет лучше – куриный или говяжий? Где больше калорий, а где – витаминов и железа? Чем опасен некачественный продукт? Какого цвета должен быть настоящий мясной паштет – розового или серого? И из чего советуют его готовить гуру кулинарии? Звездный эксперт ток-шоу – певец Андрей Кравчук.

Новый выпуск Полезной программы от 05.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.