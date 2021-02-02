Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.02.2021)

2 февраля 2021 16:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.02.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.02.2021)
пресс-служба

6 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сметане.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Главное достоинство сарделек в том, что они быстро варятся. По каким признакам можно судить о качестве продукта? Каковы его калорийность и питательные качества? И что может быть в составе сардельки, кроме мясного фарша? В этом выпуске «Полезной программы» ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу раскрыли все секреты приготовления и консервирования сарделек. Звездный гость ток-шоу – певец Вова Борисенко.

Новый выпуск Полезной программы от 06.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн  на tv.ua.

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