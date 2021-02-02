Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.02.2021)

6 февраля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен сметане.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Главное достоинство сарделек в том, что они быстро варятся. По каким признакам можно судить о качестве продукта? Каковы его калорийность и питательные качества? И что может быть в составе сардельки, кроме мясного фарша? В этом выпуске «Полезной программы» ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу раскрыли все секреты приготовления и консервирования сарделек. Звездный гость ток-шоу – певец Вова Борисенко.

Новый выпуск Полезной программы от 06.02.2021 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на tv.ua.