Говорит Украина: украинский маляр с лицом Фредди Крюгера (эфир от 04.02.2021)

4 февраля 2021 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: украинский маляр с лицом Фредди Крюгера (эфир от 04.02.2021)

4 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Миллион в руках было, а остался без ягодиц?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Когда Анжелика впервые увидела Василия в училище, то застыла от страха, ведь подумала, что перед ней персонаж из известного фильма ужасов.

24 года Василий живет в постоянных муках с изуродованным лицом. Мужчина стесняется выходить в свет, ведь его боятся прохожие!

Из-за своей внешности у Василия нет собственной семьи, а родственники от него отвернулись.

Почему Василий стал похож на Фредди Крюгера? Как к этому может быть причастен его родной брат? И из-за чьего равнодушия, мужчина может остаться еще и без ноги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Анонс:

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